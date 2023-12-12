72 ساعة ديمقراطية: مشاهد انتخابية على أنغام "أنا مصر" (فيديو)

3 أيام عاشتها مصر في أجواء ديمقراطية انتهت لحظاتها قبل قليل بعد إسدال الستار عن آخر أيام الاستحقاق الانتخابي 2024 كشفت الوجه الحقيقي للعالم عن مدى حب المصريين لوطنهم الذي هرعوا إليه لاختيار رئيس جديد بآمال عريضة يستكمل حلم الجمهورية الجديدة في انتخابات 2024.

فى السياق، أعدت “الدستور” فيديو على أنغام "أنا مصر" للفنان محمد منير، يضم أبرز المشاهد الانتخابية ما بين مسيرات حشد، وزحام على لجان الاقتراع، ولجان متطوعة للتنظيم، واصطفاف الشباب فى طوابير، ومثلهم الفتيات والسيدات، وكبار السن أيضا، اضافة لذوى الاحتياجات الخاصة

وركز الفيديو على توثيق وقوف العمال فى طوابير الانتخاب، بملابس العمل، ومشاهد اصطحاب كبار السن الى لجان الانتخاب تلبية لرغباتهم بالمشاركة فى تحديد مستقبل مصر، رغم الوهن الذي يسيطر على ملامحهم بسبب العمر.

كما يوثق الفيديو مشاركة أطفال مصر فى العرس الديمقراطي الأهم والتعبير عن فرحتهم بالمشاركة من خلال حملهم للأعلام والتلويح بها، اضافة إلى توثيق الإقبال الحاشد لكل المصريين على مدار 3 أيام منذ الصباح حتى الساعات الأخيرة.

لم ينس معد المادة الفلمية إضافة مشهد مشاركة الفتيات المصريات بمختلف توجهاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، واحتفالهم بذلك، والتعبير عن رأيهم بكل حرية، شأنهم شأن الشباب وغيرهم ممن لهم حق التصويت، اضافة لتوثيق مشاركة المتواجدين فى العاصمة الإدارية من موظفين وعاملين بمشروعاتها المختلفة بعد تجهيز 3 لجان انتخابية هناك للمرة الأولى.

واختتم الفيديو بتوثيق لحظة وصول المرشحين الأربعة إلى منصب رئيس الجمهورية إلى مقار الاقتراع المحددة لكل منهم للإدلاء بصوته، تعبيرًا عن الوجه الحقيقي للديمقراطية فى “مصر المحروسة”.