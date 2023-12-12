حملة حازم عمر تصدر بيانًا بنتائج متابعتها الانتخابات بعد غلق باب التصويت

أصدرت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، بيانا منذ قليل، أعلنت فيه أن غرفة عملياتها تابعت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي استمرت أيام 10، 11، 12 ديسمبر 2023 وحتي انتهاء عملية التصويت رسميا باستثناء اللجان التي مازالت مستمرة.

وقـد تابعـت الحملة عملية التصـويت مـن خلال- غرفـة عمليات مركـزية و21 غرفة عمليات بالمحافظات تتصـل فيمـا بينهـا علـي مـدار السـاعة بتقنيـة الفيـديـو كـونفرانس عـلاوة علـى انتشـار أعضـاء المتابعة الميدانيـة داخـل اللـجـان الانتخابيـة، والـذي تجـاوز عـددهم عشـرة آلاف عضـو مـن الـحـزب.

وقـد رصـدت متابعـة غرفـة العمليـات الخاصـة بالحملـة الانتخابية للمرشح حازم عمر الآتي:

- شهدت لجـان الأقتـراع حـضـورا غير مسبوق فـي تـاريخ الانتخابات الرئاسية، لاسيما اليـوم الثالـث الـذي شـهد إقبـالا كثيـفا مـن مختلـف الفئات العمريـة وخاصـة الشـباب علـي صناديق الاقتراع.

- سـارت العمليـة الانتخابيـة بانتظـام فـي مواعيـد فـتح وغلـق اللـجـان الانتخابيـة وتيسير الإدلاء بالأصـوات علـى المـواطنين، باستثناء بعـض الحـالات ولفتـرات وجيـزة لـم تتجـاوز النصـف سـاعة نتيجـة الازدحـام المروري أو سـوء الأحـوال الجويـة أو القيام ببعض الأمـور اللوجستية، والتي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.



- وأكـدت الحملـة عـدم تلقـي أو رصـد أي خـروقـات أو شـكـاوي تعـوق سـير العمليـة الانتخابية أو تؤثر عليها.

وتتوجه الحملة بالشكر والتقدير لكل القائمين على العملية الانتخابية إدارة وإشرافا وتنظيما وتأمينا، كما تتوجه الحملة بخالص الشكر والثناء لكل منسقي الحملة في المحافظات وأعضاء غرف العمليات والأعضاء القائمين علي العمل الميداني داخل اللجان الانتخابية.