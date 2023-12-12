الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تطلق فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة" بمحافظة البحر الأحمر

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهد مركز شباب سفاجا، أولى فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

بدأ اليوم الأول بمحاضرة بعنوان "دور المرأة في تنشئة الأجيال" تحدث خلالها عبدالرحيم أبوالحسن عن دور المرأة في المجتمع مشيرا إلى أن المرأة لم تعد نصف المجتمع كما كان يذكر البعض، بل أصبحت كل المجتمع فهي من ترعى طفلها وتعمل على تربيته إلى أن يصبح شابا وعضوا فاعلا به.

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وعن حقوق المرأة في الدولة المصرية، أوضح أن الدولة تعمل جاهدة من أجل تمكين المرأة في كافة المجالات الحياتية، الأمر الذي يسهم في تغيير المجتمع بشكل إيجابي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وشاركت مكتبة الخالدين بسفاجا بعدة فقرات فنية منها رسم على الوجه للأطفال إشراف الفنان إبراهيم عبدالله، تلاها فقرة الأراجوز تنفيذ المدرب أحمد صلاح وسط تفاعل كبير من الحضور.

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أقيمت الفعاليات بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، ونظمها خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم، واختتمت بعرض فني لفرقة نادي الغردقة الرياضي للفنون الشعبية، وعدد من الأغاني الوطنية بحضور اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة سفاجا ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

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