الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة ليلية فى بنى سويف قبيل إغلاق صناديق الاقتراع (فيديو)

نظم مئات المواطنين مسيرة ليلية حاشدة جابت شوارع مدينة بنى سويف، قبيل إغلاق لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثالث والأخير.

وأعرب المشاركون فى المسيرة بشوارع بنى سويف، عن فرحتهم بنجاح ذلك الاستحقاق الدستوري الهام، الذي يتم من خلاله انتخاب أعلى وأرفع منصب فى جمهورية مصر العربية، ألا وهو رئيس مصر، ليسطروا من خلال مشاركتهم التاريخية، ملحمة جديدة في حب الوطن.

حبهم لوطنهم وقيادته السياسية

كما أكدوا مشاركتهم فى الاقتراع والإدلاء بأصواتهم من منطلثق حبهم لوطنهم وقيادته السياسية، بمختلف لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.