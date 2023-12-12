الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال ملحوظ على لجان الوافدين بالقاهرة الجديدة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تواصل إقبال الناخبين على التصويت في لجان الوافدين بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس قبل ساعات من انتهاء التصويت في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط إقبالًا ملحوظا على التصويت في مقر لجنة الوافدين بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس، حيث حرص العمال على التصويت بعد انتهاء مواعيد عملهم الرسمية.

وأكد الناخبون حرصهم على أداء واجبهم الانتخابي ووجهوا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على توفير لجان للمغتربين بجوار مقر عملهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

تمكين آخر ناخب من الإدلاء بصوته

ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة التاسعة مساء على أن يمتد التصويت في حال وجود ناخبين داخل حرم اللجنة الانتخابية لحين تمكين آخر ناخب من الإدلاء بصوته.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. 

أماكن اللجان الانتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

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