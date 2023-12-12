الانتخابات الرئاسية 2024.. «أم محمد»: المرض لم يمنعنى من واجبى

«أم محمد»، ٦٧ سنة، تجسيد حقيقى للفطرة الوطنية لدى المصريين، فهى ربة منزل، تقطن فى منطقة الهانوفيل بحى العجمى غرب الإسكندرية، وأصرت على الذهاب إلى لجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها رغم مرضها واستعمالها عكازًا للسير.

وقالت «أم محمد»: «أنا بحب وبعشق الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكفاية بلدنا فى أمان معاه، وذهبت إلى اللجنة الخاصة بى لأدلى بصوتى فى الانتخابات لاختيار رئيس مصر القادم، وصوتى أمانة ولازم أعطيه للسيسى».

وأضافت أنها رغم كبر سنها لم يمنعها عجزها عن النزول إلى التصويت فى الانتخابات، داعية المواطنين إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات لاختيار الرئيس السيسى، لأنه حافظ على البلاد، وجعلها آمنة من المخاطر والإرهاب.