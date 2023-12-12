إقبال كثيف في الساعات الأخيرة بلجنة مدرسة صلاح سالم المشتركة ببني سويف (فيديو)

شهدت لجنة مدرسة صلاح سالم الثانوية المشتركة في محافظة بني سويف، إقبالًا كثيفًا في الساعة الأخيرة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشارك الآلاف من الناخبين في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة، للغدلاء بصوتهم الانتخابي لاختيار رئيس مصر القادم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.