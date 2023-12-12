الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو التنسيقية يوجه الشكر لـ"المتحدة": التزمت الحيادية مع كل المرشحين للرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وجه النائب محمود القط، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لالتزامها الحيادية بين المرشحين الرئاسيين.

وأضاف، خلال حواره بقناة "cbc"، مع الإعلامية إيمان عز الدين، أن الشركة المتحدة نظمت 100 دقيقة لكل المرشحين، وساوت بينهم في أوقات الذروة، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى تم إقامة مناظرة بين المرشحين، وهذا مظهر لم يعتد عليه الجمهور المصري.

وأكد أن الإعلام أثبت الشفافية والمصداقية في تغطيته للانتخابات الرئاسية مما جعل الناس تنجذب إليه وتتابع من خلاله الجولات الانتخابية بين المرشحين.

الانتخابات الرئاسية 2024

تختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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