الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. احتشاد السيدات في لجنة جواد حسني بالإسماعيلية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

احتشدت المئات من السيدات، أمام لجنة مدرسة “جواد حسني” بمحافظة الإسماعيلية في الساعات الأخيرة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهد اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة إقبالًا كثيفًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر المقبل.

واقتربت اللجان الانتخابية على إغلاق أبوابها، في اليوم الأخير من انتخابات الرئاسة وشهدت الساعات الأخيرة توافد أعداد كبيرة من الناخبين.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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