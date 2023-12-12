الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالأعلام.. حشود من المواطنين أمام اللجان الانتخابية ببورسعيد للإدلاء بأصواتهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة مدرسة قاسم أمين، الابتدائية بمحافظة بورسعيد، تجمع حشود كبيرة من المواطنين في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم.

وامتدت طوابير الناخبين أمام مقر اللجنة في انتظار دخولهم للجان للاقتراع واختيار المرشح الرئاسي الجديد، وذلك وسط فرحة كبيرة منهم حاملين الأعلام المصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أكدت أن اللجان الانتخابية مستمرة في العمل طالما يوجد ناخبون بمقر اللجنة أو خارجها، وأنها لن تغلق إلا بعد خلوها تمامًا من الناخبين.

وانطلقت أمس الأول الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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