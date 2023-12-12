بعلم مصر.. أب يصطحب أسرته في آخر ساعة بانتخابات الرئاسة (صور)

اصطحب مهندس أسرته التي حملت علم مصر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة الطبري بمدينة الشروق.

قال وجيه إنه أصر على اصطحاب أسرته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ لأنه واجب وطنى وبدوره كأب لا بد وأن يرسخ مصلحة الوطن فى عقول أبناءه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.