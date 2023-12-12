محافظ المنوفية يتابع سير عملية التصويت قبل غلق اللجان (صور)

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية متابعته اللحظية للمشهد الانتخابي من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والجهات المعنية.

واطمئن المحافظ من خلال الشبكة الوطنية الموحدة على سير العملية الانتخابية والحالة العامة للجان ومدى الإقبال ونسب وحجم مشاركة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطى والاستحقاق الانتخابي الذي تشهده الدولة المصرية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وبدون أى معوقات وفي أجواء من الفرحة والاغانى الوطنية بشتى أنحاء المحافظة بما يعكس وعى الشعب المنوفي وحرصه على المشاركة في العرس الانتخابي إدراكا منه بأن مشاركته لها دور إيجابي وفعال في مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع وطن أفضل.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار توفير كافة التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم على مستوى اللجان الانتخابية لتسهيل عملية الاقتراع أمام الناخبين وخاصة خلال الفترة المسائية، والعمل على تذليل أى عقبات والتعامل الفورى مع أى طوارئ والحفاظ على صدارة محافظة المنوفية في المشهد الإنتخابي بين المحافظات، معربا عن فخره بحجم المشاركة والوعي السياسي لدى أبناء المحافظة بمختلف فئاته العمرية.

هذا وأكد أبو ليمون على استمرار المتابعة على مدار الساعة لكافة الأجواء الانتخابية وحتى انتهاء عملية التصويت وغلق صناديق الاقتراع بنطاق المحافظة لضمان نجاح العملية الانتخابية وإظهار الوجه المشرق للدولة المصرية.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".