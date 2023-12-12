حياة كريمة تدعم مفهوم "المواطنة الفعالة" في انتخابات 2024

في اليوم الثالث من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 حرص العالملون بالشركات المختلفة بالدولة على التصويت في العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية؛ إيمانًا بالمشاركة الوطنية في الانتخاب وتنمية الروح الوطنية فيهم.

ومن جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية زادت عن 45% وهذا لم يحدث في أى انتخابات أو استفتاءات قبل ذلك، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة ينعقد بشكل دائم على مدار اليوم ولا يوجد أي خروقات بشهادة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى.

في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 يواصل المواطنون المصريون، التوافد على مقار الاقتراع في اليوم الأخير؛ لاختيار رئيس الجمهورية القادم الذي يقود البلاد في مرحلة مهمة من عمر الوطن.

وتلعب مؤسسة حياة كريمة دورا فريدًا في الانتخابات الرئاسية الحالية فى مصر حيث أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن مشاركتها الرسمية فى أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المؤسسة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

مسيرات حياة كريمة الحاشدة

تحمل حياة كريمة على عاتقها مسؤولية التوعية المجتمعية بمختلف القضايا التي تمس حياة المواطن المصري وعلى رأس تلك القضايا "مفهوم المواطنة الفعالة".

ويأتي من هذا المنطلق دور مؤسسة حياة كريمة في ضمان تطوير حياة المواطن المصري وضمان مستقبل كريم وأفضل له.

وفي الانتخابات الرئاسية 2024 تطور دور ومسؤولية حياة كريمة بانضمامها الرسمي لمتباعي الانتخابات الرئاسية 2024 في سابقة هي الأولى والأقوى من نوعها فى تاريخ منظمات المجتمع المدني المصرية.

فيما نظمت مؤسسة "حياة كريمة" في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية مسيرات حاشدة جابت شواع المدينة، وسط أجواء احتفالية وهتافات وطنية زينتها أعلام مصر؛ لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المشاركون فى مسيرات "حياة كريمة" على ضرورة المشاركة الإيجابية بكثافة في الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على ضرورة أداء واجبهم الوطني، والتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.