أحمد سالم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الإعلامي أحمد سالم بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامي بـ 6 أكتوبر.

‎تجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

‎وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مُدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، ممن لديهم حق التصويت.