مشاركة قوية لـ ذوي الهمم بالمنوفية: "حالنا بقى أحسن في عهد السيسي"

شارك العديد من ذوي الهمم بمراكز محافظة المنوفية في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت نشوي السقا مسئول لجنة ذوي الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة في المنوفية، أن ذوي الهمم حرصوا على الحضور للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى اللحظات الأخيرة من ثالث أيام التصويت.

وأكد محمود بدوي من ذوي الهمم، أنه يجب رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو الرئيس الوحيد الذي أعطي لذوي الهمم حقوقهم.

وأكدت الحاجه صفية من قرية سدود بمنوف، أنها تبلغ من العمر 100عام، وحرصت على الحضور محبه في الريس عبد الفتاح السيسي حبيب الشعب وحامي البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.