الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى الساعات الأخيرة.. نضال الشافعى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

نضال الشافعي يشارك
نضال الشافعي يشارك في انتخابات الرئاسة 2024

حرص النجم نضال الشافعي على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأخيرة قبل غلق الصناديق وانتهاء التصويت.

وشارك نضال الشافعي جمهوره أثناء الإدلاء بصوته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال مقطع فيديو ظهر فيه داخل لجنته الانتخابية وعلق قائلًا: "الحق وانزل وادعم وقول صوتك.. تحيا مصر".

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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