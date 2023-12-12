الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زفة بالخيول احتفالًا بالعرس الديمقراطي لاختيار الرئيس بالإسكندرية (صور)

احتفالات بالخيول
احتفالات بالخيول فى انتخابات الرئاسة 2024

شهد منطقة الحرمين بالمندرة قبلي شرق الإسكندرية، زفة بالخيول والمزمار البلدي، احتفالًا بالعرس الديمقراطي لاختيار رئيس مصر القادم، بمشاركة المئات من الناخبين وشباب حزب مستقبل وطن اللذين حثوا المواطنين بالشوارع على المشاركة في الانتخابات.

وتفاعل أهالي الإسكندرية مع الأجواء الاحتفالية، مؤكدين على أن مصر تشهد حدث هام لكل فئات المجتمع يعكس قوة مصر وأبنائها.

كما  قاد طلاب مدارس الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي من الانتخابات الرئاسية 2023، موكب على طول الكورنيش لتشجيع وتحفيز المواطنين على النزول والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي،
بأعلام مصر،تحت شعار "أنزل شارك"  وذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وفي سياق متصل؛ تواصل غرفة العمليات بالمحافظة انعقادها داخل ديوان عام المحافظة، لليوم الثالث على التوالي وذلك برئاسة محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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