الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى: خطة التهجير ما زالت على طاولة الإسرائيليين

محمد اشتية
محمد اشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، إن خطة التهجير ما زالت على طاولة الإسرائيليين، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تجعل من قطاع غزة الآن مكانًا غير قابل للحياة، لتدفع الفلسطينيين نحو الهجرة.

وعلى صعيد متصل، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، عن منع قوات الاحتلال  تحرك سيارات الإسعاف في شمال قطاع غزة، مطالبًا بممر طبي آمن لكافة مستشفيات قطاع غزة.

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فيما اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم الثلاثاء، إسرائيل بتجويع الفلسطينيين عمدًا "كسلاح حرب".

أدلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بهذه التصريحات أثناء حديثه في حفل نظمته الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال المالكي: "في الوقت الذي نتحدث فيه، يعاني ما لا يقل عن مليون فلسطيني في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال، من الجوع، ليس بسبب كارثة طبيعية أو بسبب نقص المساعدات السخية المنتظرة على الحدود، لا، إنهم يتضورون جوعًا بسبب استخدام إسرائيل المتعمد للتجويع كسلاح حرب ضد الشعب الذي تحتله".

وأضاف المالكي أن حماية المدنيين الفلسطينيين كانت بمثابة فشل دولي ذريع، مضيفًا: "وبدلًا من الإصرار على احترام حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الأكل وشرب الماء، فإننا نعيش هذا الواقع المرير الذي يستبعد الفلسطينيين من الحقوق الأساسية الممنوحة لجميع البشر".

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