الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد اشتية: جرائم الاحتلال السبب الأكبر وراء حالات الإعاقة في فلسطين

محمد اشتية
محمد اشتية

تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقال: إننا نؤكد أن جرائم الاحتلال وممارساته وانتهاكاته التي يتبعها هي السبب الأكبر وراء حالات الإعاقة في فلسطين، في ظل جرائم الإبادة والقتل وقصف المدنيين في غزة.

شريحة مهمة من شرائح المجتمع قدمت ولا تزال الكثير

وأضاف اشتية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: نتوجه بالتحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، ونؤكد لهم أنهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع قد قدمت ولا تزال الكثير من التضحيات، وسوف نقف عند مسؤولياتنا تجاههم.

وتابع: يستنكر مجلس الوزراء الفلسطيني الاعتداءات الوحشية بحق الأسرى التي أدت إلى استشهاد 6 منهم، وإصابة المئات بجروح وكسور، إضافة إلى تجويعهم من خلال تقليص حاد في كميات الطعام والملابس، داعيًا الصليب الأحمر والأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المجرمة.

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