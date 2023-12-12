الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسيرة حاشدة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظمت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مسيرات حاشدة، من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية بمدينة نصر، ضمت جميع اللجان النقابية المختلفة، فضلا عن أعضاء اللجان النقابية بالجمارك، والعاملين بالنادي بالقاهرة الجديدة، رافعين صورا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والإدلاء بأصواتهم.

وطافت المسيرة لتشجيع الناخبين ومشاركة العاملين في العرس الانتخابي وممارسة حقهم الدستوري، وعبروا بهتافات من خلالها عن انتمائهم لوطنهم العظيم مصر.

ووجه النائب "عبدالفضيل" الشكر لكل العاملين على جهودهم وإقبالهم على ممارسة حقهم الدستوري، وأداء دورهم الوطني لاستكمال مسيرة النجاح والتنمية. 

الإقبال التاريخي وغير المسبوق من جميع فئات المجتمع

أشاد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بالإقبال التاريخي وغير المسبوق من جميع فئات المجتمع خاصة المرأة المصرية العظيمة والشباب، وكذلك ذوو الهمم وهو ما يعكس الوعى السياسى الكبير للمصريين وإدراكهم لأهمية هذه الانتخابات الرئاسية ودعمهم الكامل للدولة المصرية، مثمنا المشاركة الواسعة لعمال مصر الذين قدموا نموذجا مشرفا لعمال "الجمهورية الجديدة" أمام العالم في رسالة واضحة تحمل بين سطورها أنهم يمتلكون الوعي القومي والانتماء الوطني، ودورهم فى صنع مستقبل بلادهم.

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واختتم "عبدالفضيل" تصريحاته قائلًا: إن هذه الانتخابات تمثل أهمية كبيرة لاستكمال مشروع النهضة الشاملة على جميع المستويات والذى بدأ منذ سنوات والذى يرسخ للجمهورية الجديدة، ويعطى رسالة للعالم بمناخ الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به مصر رغم البيئة الإقليمية والدولية المضطربة.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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