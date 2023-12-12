رئيس اللجنة العامة بشبين الكوم يكشف سبب كثافة التصويت فى الانتخابات الرئاسية

قال يوسف عبدالكريم، رئيس اللجنة العامة بشبين الكوم، إنه منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، ويوجد نسبة عالية للمشاركة في مصر بصفة عامة، والمنوفية بشكل خاص ذات كثافة سكانية عالية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي عبر فيديو الكونفرانس، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أن سبب المشاركة الكثيفة هو قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بالإجراءات القانونية قبل العملية الانتخابية بفترة، وتوفير كافة سبل الوسائل اللوجستية التي من شأنها تيسيير العملية الانتخابية.

وأكد من أهم أسباب الكثافة أيضًا وعي الشعب المصري بالمرحلة الراهنة ومقتضيات الظرف؛ مما يضع مصر على مسار التحول الديمقراطي.

ظاهرة اصطحاب الأطفال للجان الانتخابية تزيد الوعي الانتخابي لديهم

وتابع أن هناك ظاهرة لم يرها سوى في الدول الأوروبية وهي أن كل ناخب أو ناخبة يصطحب أبناءه معه للجنة الانتخابية لزيادة الوعي الانتخابي لديهم ونبني عليها للمستقبل.