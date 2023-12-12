المرأة المطروحية تتصدر المشهد الانتخابى بلجنة الشيخ عبدالله أبورسوة بمطروح

بأعلام مصر احتشدت المرأة المطروحية أمام لجنة الشيخ عبدالله أبورسوة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، وذلك للمشاركة الإيجابية قبل انتهاء التصويت فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وأكدت المرأة المطروحية خلال تواجدها أمام اللجنة الانتخابية، المشاركة الإيجابية مرددين "صوتنا أمانة.. تحيا مصر".

انطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.