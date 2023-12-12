من غرفة العمليات المركزية.. مايا مرسى: المرأة حاضرة بقوة فى الانتخابات الرئاسية

تفقدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية التى أطلقها المجلس، لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة فى اليوم الثالث للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث تواصلت مع المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، بمشاركة المرأة المصرية الكثيفة والمظهر الحضاري والمشرف الذي ظهرت به على مدار أيام الانتخابات، لتواصل دورها تجاه وطنها، مؤكدة أن ما أعلنه رئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات بأن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين قد أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، هو أمر يدعو للفخر ويعكس مدى وعى الشعب المصرى.

وأشادت بالجهود الكبيرة التى قامت بها فرق المتابعين الميدانيين على مستوى محافظات الجمهورية بداية من أول أيام التصويت وحتى الآن من رصد ومتابعة مشاركة المرأة وتصدرها المشهد الانتخابى كما عهدناها.

ولفتت إلى أنها لمست وعى المرأة المصرية وحرصها على حث كافة أفراد أسرتها على النزول والمشاركة فظهرت برفقة زوجها، وحرصت على اصطحاب أطفالها للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى لبث روح الولاء وحب الوطن فى نفوسهم.

ويتابع المجلس القومى للمرأة ميدانيًا الانتخابات الرئاسية 2024 خلال فترة انعقادها، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعة الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.