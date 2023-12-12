الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البنك الدولى يعلن عن تمويل جديد لتوفير الإغاثة الطارئة للمتضررين فى غزة

البنك الدولي
البنك الدولي

أعلن البنك الدولي، عن تمويل جديد قدره 20 مليون دولار، لتوفير الإغاثة الطارئة للمتضررين في قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أكد البنك الدولي، أن تصاعد الحرب في قطاع غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ18412 شهيدًا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع والضفة الغربية.

القاهرة الإخبارية البنك الدولي تمويل جديد الإغاثة قطاع غزة

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