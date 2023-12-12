الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عقب تصويته.. رئيس غرفة عمليات حماة الوطن يشيد بتزايد الإقبال على الانتخاب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، ورئيس غرفة عمليات الحزب للانتخابات الرئاسية، بصوته في الانتخابات.

 

ودعا العطيفي عقب التصويت، جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي، مشيدًا بالوعي الذي أظهره المصريون خلال أيام التصويت الثلاثة.

 

وأوضح أن غرفة عمليات حزب حماة الوطن لم ترصد أية خروقات خلال أيام الانتخاب، موضحًا أن الغرفة رصدت السماح لكافة المنظمات الحقوقية بممارسة عملها بحرية تامة، فضلًا عن وجود اهتمام إعلامي واسع بالانتخابات الرئاسية المصرية على المستويات كافة "محلية وإقليمية ودولية".

 

وأكد العطيفي أن الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب حماة الوطن كان لها دور فعال في هذا الاستحقاق الذي شهد نسب إقبال كبيرة في ظل انتخابات تشهد تعددية حزبية معبرة عن كافة الأطياف المصرية.

 

وانطلقت أمس الأول الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم: عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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