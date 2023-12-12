الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منسوبو جامعة مطروح يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

ترأس الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، وفد الجامعة الذي يضم الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعددًا من العمداء والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقار اللجان الفرعية المختلفة بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف رئيس جامعة مطروح، أن الانتخابات الرئاسية أجريت على مدار ثلاثة أيام من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى حرص منسوبي الجامعة على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا توفير العديد من التسهيلات للسماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، حرص إدارة الجامعة على المشاركة الفاعلة في هذا العرس الانتخابي، بما يعكس مدى الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات والحرص على ممارسة الحق الدستورى والواجب الوطني لاختيار رئيس مصر.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن المشاركة في مثل هذا الاستحقاق الدستوري تعكس مدى وعي الشعب، مشيرًا إلى أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني يجب على الجميع المشاركة فيه، مشيدًا بوعي الشعب المصري العظيم الذي يؤكد دائمًا في مختلف المواقف على انتمائه وحبه للوطن، ومساهمته الفعالة في رسم مسار مستقبل الوطن.

من جهته، أشاد الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحرص الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ للحفاظ على استقرار وطنهم، ومشاركتهم في الانتخابات بهذا الشكل المشرف والمظهر الحضاري، مضيفًا أن هذه الانتخابات تمثل بالنسبة لأغلبية الطلاب في الجامعة أول مشاركة سياسية لهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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