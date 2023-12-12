الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"يا أغلى اسم في الوجود" تلهب المشاعر الوطنية لناخبة بمدينة نصر (فيديو)

إحدى الناخبات
إحدى الناخبات

تستمر العملية الانتخابية في اليوم الثالث لها بلجان مدينة نصر حيث يتوافد الناخبون على لجانهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط أجواء احتفالية على أنغام الأغاني الوطنية.

 

ووسط تلك الأجواء رصدت عدسة "الدستور" تفاعل إحدى الناخبات مع الأغنية الوطنية الشهيرة يا "أغلى اسم في الوجود" بصوت المطرب الإماراتي حسين الجسمي والذي أعاد غناء تلك الأغنية التي تعد إحدى الأيقونات للأغاني الوطنية، حيث رددت الناخبة كلماتها وارتسمت على وجهها مشاعر صادقة لحب الوطن.

 

وأغنية يا أغلى إسم في الوجود غنتها المطربة اللبنانية المصرية نجاح سلام في منتصف القرن الماضي وهي من ألحان الموسيقار محمد الموجي، وكلمات إسماعيل حبروك.

 

انطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

 

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