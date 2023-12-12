الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على كرسي المتحرك.. عبدالكريم يدلي بصوته فى انتخابات الرئاسة بمطروح

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلي عبدالكريم حمد من أبناء مطروح بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى لجنة مجمع أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح. 

وقال عبدالكريم حمد خلال حديثه لـ"الدستور، إن رغم إعاقته وتحركه بكرسي متحرك لكنه حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار مرشحه الرئاسي.

وأكد أنه اختار الرئيس السيسي ضمن قائمة المرحشين نظرا للمشروعات القومية الكبرى التي شهدتها محافظة مطروح، مرددا: "احنا لينا واقع..  ولازم نكمل باقي المشروعات الكبرى.. ربنا يوفقك ياريس والأهم  الموقف في عزة ".

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

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