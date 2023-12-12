"تعليم زفتى" تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

نظمت إدارة زفتي التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية، مسيرة تقدمتها جيهان مصطفي صابر مدير الادارة، وعبد الوهاب دغش وكيل الإدارة، لحث المواطنين على الخروج والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ومن جهتها أكدت مدير إدارة زفتي التعليمة، أن المشاركة الرائعة من الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية دليل على عمق ووعي وعراقة أبناء مصر وهو رسالة للعالم كله بمكانة مصر القوية بشعبها

وأوضحت ان مشاركة العاملين في العملية التعليمية في الانتخابات الرئاسية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن التجهيزات والمتابعة في جميع المدارس المتواجد بها مقار الانتخابات الرئاسية.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.