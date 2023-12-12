الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الوطنية للانتخابات" تستجيب لرغبة مسن طلب المساعدة للإدلاء بصوته (فيديو)

صورة للمسن خلال اصطحابه
صورة للمسن خلال اصطحابه للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

 

كشف فيديو حصلت عليه "الدستور"، استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات، لمسن قام بالاتصال بالهيئة، يطلب مساعدته فى النزول من منزله، واصطحابه للجنة الانتخابات للإدلاء بصوته، فى الانتخابات الرئاسية لمصر 2024.

وأوضح الفيديو، إرسال فرد شرطة وفرد من المعنيين التابعين للهيئة الوطنية للانتخابات، لمنزل المسن واصطحابه من داخل مسكنه، والتحرك به حتى لجنة الانتخاب الخاصة به، وتمكينه من المشاركة والإدلاء بصوته، كحق أصيل له.

كما يوثق الفيديو، كيفية إدلاء المسن بصوته، وفقا للوائح والقوانين المقررة، فعند إجراء عملية التصويت على الورق، قام المسن بها بنفسه دون تدخل أو رؤية أحد ما قام به، وبعد الانتهاء من الإدلاء بصوته اصطحبه فردي الشرطة والعليا للانتخابات لإعادته لمقر مسكنه.

وقال المسن خلال التسجيل معه فى الفيديو، إنه إذا لم آتي للانتخاب فى اليوم الأخير، أشعر بأني لا أستحق أن أعيش إذا لم أتمكن من المشاركة، مردفا: “أعمل اللي ياخد عمري ويطول عمره وابقا سعيد” فى إشارة منه إلى جبال المحبة التي يكنها لشخص الرئيس السيسي، رغم تقدم سنه وعدم قدرته على الحركة.

ودعا المسن كما يظهر الفيديو للرئيس السيسي، بالتوفيق دائما وأن يرفع الله شأنه دائما، وأن ينصره على من يعاديه، قائلا: "اللي عمله السيسي معملوش محمد علي".

انطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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