الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد فتوح يحسم موقفه من الاحتراف الخارجي يناير المقبل

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الاحتراف الخارجي في يناير المقبل.

وكان الزمالك قد قرر في وقت سابق عرض اللاعب للبيع في يناير المقبل على خلفية ما بدر منه قبل مباراة زد في بطولة الدوري وترك معسكر الفريق ليلة المباراة بدون اذن.

وأكد المصدر أن فتوح لا يرغب في الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة ويفضل البقاء في الدوري المصري حتى لو رحل عن الزمالك.

وأشار إلى أنه تلقى بعض العروض العربية في الفترة الأخيرة لكن لم يتم التوصل لاتفاق.

انتظام الثلاثي

وانتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت عصر أمس الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي امتثل لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، في أعقاب مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل لقاء زد في مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال برنامجاً تدريبياً خاصاً للثلاثي لتجهيزهم في ظل ابتعادهم عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة شهر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات فنية خاصة خلال مران أمس الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والبدنية لتنفيذها في مران الأمس، وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في ختام المران لتطبيق الجوانب التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك أحمد فتوح مباراة زد بطوله الدورى معسكر الفريق

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