الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشيد بالكيانات الشبابية لمشاركتهم في أكبر مسيرة لدعم مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الشكر والتحية والتقدير للكيانات الشبابية كـ (حملة بشابها، مراكز شباب مصر، اللجان الشبابية للتنمية المحلية، رابطة شباب بيت العائلة، المجلس القومى للمرأة، كيان شباب مصر،الرائدات الريفيات ) وغيرها لمشاركتهم في مسيرة الحشد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لحث المواطنين على النزول وزيادة الأعداد المشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثالث والأخير وذلك وسط أجواء احتفالية بالعرس الانتخابي.

وأوضح إلى الدور الايجابي الذي تقوم به مثل هذه الكيانات في إظهار المشهد الاتتخابي بالشكل المناسب واللائق لمكانة مصر وشعبها بين دول العالم وهو ما يعكس المظهر الحضاري والديمقراطي للانتخابات ومدى الوعي بالحقوق والواجبات التي كفلها لهم الدستور والقانون معربًا عن سعادته بهذا الحشد الكبير في المسيرة اليوم وهو ما يدل على المشاركة أمام لجان الاقتراع والتعبير عن آرائهم بكل حرية.

وأشاد المحافظ بمشاركة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في أكبر مسيرة لدعم مصر وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وحرصهم علي تشجيع للنزول للإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع والمشاركة بفعالية وهو ما يعكس اعتزازهم الكامل بواجبهم الوطني على نحو يسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمحافظة على استقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية مجددًا مناشدته لجموع المواطنين للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي والتمتع بوعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مشيرًا إلى الاقبال الكبير على المشاركة أمام اللجان لليوم الثالث والأخير للانتخابات حيث اصطفاف الشباب والسيدات وكبار السن في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان التي بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء وسط ترديد الأغاني الوطنية وحمل الاعلام محتفلين بالطبل البلدي والمزمار وترديد السيدات للزغاريد.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.

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