الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى كاهن دير الإخوة الأصاغر

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي بيوس (لودويك) بارتوسيك، كاهن دير الإخوة الأصاغر، الشهيد.

وبهذه المناسبة، طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد لودفيك بارتوسيك في 21 أغسطس 1909 في كوكانين ببولندا، وهو الابن الأكبر لفويتسيك، صانع الأحذية، وويكيتوريا تومشيك لعائلة فقيرة للغاية كان الأب يعمل صانع أحذية فقير ومتواضع . فإن لودفيك بارتوسيك الصغير ليس لديه أمل كبير في تخليص نفسه من مصير الفقر، الذي يبدو أنه إرث عائلي

إن بعض المعارف، وقبل كل شيء، كاهن رعية القرية البولندية التي ولد فيها، هم الذين لهم الفضل لتعليم هذاالصبي الذي يتمتع بذكاء مفعم بالحيوية ولديه رغبة كبيرة في الدراسة.

تمكن من بدء دراسته في مدرسة "تاديوش كوسيوسكو" الثانوية الإعدادية في كاليش. في السابعة عشرة من عمره أنضم للرهبنة الفرنسيسكانية ، وبدء مرحلة الإبتداء متخذاً اسم الأخ بيوس ، فى 8 سبتمبر 1927م قدم نذوره الرهبانية الأولي ، واصل دراسته في المدرسة الإكليريكية الفرنسيسكانية الصغيرة، في البداية في سانوك ولاحقًا في لفيف، وحصل أخيرًا على شهادة الدراسة الثانوية في عام 1931م ثم أجرى دراسات فلسفية ولاهوتية في المدرسة الإكليريكية الفرنسيسكانية الكبرى في كراكوف، ثم أحتفل بنذوره الإحتفالية .

وسيم كاهناً في 23 يونية 1935م على يد الأسقف المونسنيور ستانيسلاف روسبوند.1935م. وأُرسل على الفور إلى الدير في كروسنو، حيث نال الإعجاب بسبب تفانيه ومثابرته في التواجد فى كرسي الاعترافات. حتى الأب ماكسيميليان كولبي لاحظ في النهاية أن الراهب الذي يصلي كثيرًا ويحب السيدة العذراء ويوجه النفوس جيدًا: لذلك، بعد عام واحد فقط من سيامته، يريده معه في دير نيبوكالانو فاصبح على الفور رئيساً لهذا الدير . لاحظ كولبي العديد من الصفات الروحية والفكرية في الأب بيوس، ولم يتردد في تكليفه ببعض مناصب المسؤولية، لا سيما كمحرر للمجلتين الشهريتين «فارس العذراء الطاهرة» و «الفارس الصغير للعذراء الطاهرة للطاهر".

ومجلة أخري تصدر كل ثلاثة اشهر باللغة اللاتينية «مريم الطاهرة" واشتهر اهتمامه ولطفه الاستثنائي والاحترام العميق الذي كان يعامل به جميع الأشخاص الذين يعيشون ويتعاملون معه. في 19 سبتمبر 1939، تم أسره مع الأب ماكسيميليان كولبي وحوالي أربعين أخًا آخرين من قبل الألمان، وقضى ما يقرب من ثلاثة أشهر في معسكرات الاعتقال في لامسدورف وأمتيتز وأوسترزيشوف . 

لقد تحمل الجوع والمعاناة بصبر، مرددًا: "حتى الآن كتبنا وأخبرنا الآخرين كيف يتحملون المعاناة، والآن الأمر متروك لنا للتغلب على كل هذا، وإلا ما قيمة كلماتنا؟". تم إطلاق سراح الرهبان، واصلوا عملهم التبشيري بشجاعة، في 17 فبراير 1941، تم القبض عليه مرة أخرى، مرة أخرى مع الأب كولبي والأب أنطونيو باجوفسكي واثنين من الرهبان الآخرين. وتم نقله إلى وارسو إلى سجن شارع باويك، حيث تحمل بصبر كل عذاب.

في 4 أبريل 1941، خلال أسبوع الآلام، تم ترحيل الأب بيوس والأب أنطونيو إلى معسكر اعتقال أوشفيتز: تم تسجيل الأب بيوس برقم 12832 وتم تكليفه بأعمال البناء القسرية ، فاصبح مريضًا ومرهقًا بسبب الضرب والحرمان ومصابًا بعدوى جلدية وجرح سيء في ساقه، لدرجة أنه تم إدخاله بمستشفى المخيم.

كان مريضًا بين المرضى، ولم يمتنع عن مساعدة الآخرين بأقصى قدر من التفاني، وشفاء جراحهم، ومساعدتهم جسديًا وروحيًا، ولا سيما في سر المصالحة. كان يكرر عادة: "إن معاناة هذه اللحظة لا يمكن مقارنتها بالمجد المستقبلي، بالسعادة المستقبلية التي سنحظى بها مع الله، في ملكوت السموات".

وعلى الرغم من تعرض بادري بيو لضغوط جسدية شديدة، إلا أنه تحمل هذا الوضع المأساوي بصبر شديد. بعد أن تلقى الأسرار الأخيرة التي قدمها له أحد الكهنة السجناء العديدين في المعسكر رقد بعطر القداسة في 12 ديسمبر 1941. في 26 مارس 1999، أذن البابا القديس يوحنا بولس الثاني بإصدار المرسوم الذي يمكن من خلاله إعلان خدام الله الـ 108 شهداء رسميًا.

وتم تطويب الأب بيو بارتوسيك مع ستة إخوة آخرين من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني في 13 يونية 1999 في وارسو، خلال رحلته الرسولية السابعة إلى بولندا. ضمن المجموعة الأكبر المكونة من 108 شهداء بولنديين توفوا في الفترة من 1939 إلى 1945م.

الفرنسيسكاني – الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني

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