الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران الفيوم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

الانبا ابرام
الانبا ابرام

أدلى الأنبا ابرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية بمدرسة محمد يوسف عبد السلام بالفيوم.

شارك الأنبا إسحق أسقف طما في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الأزهار الابتدائية بمدينة طما.

وشارك الأنبا بيشوي أسقف ايبارشية أسوان بإدلاءه بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة أسوان الفنية التجارية المتقدمة.

وتوجه الأنبا زوسيما أسقف أطفيح وتوابعها، لمقر لجنته الانتخابية، بمدرسة أحمد راشد الإبتدائية، بمنشية سليمان - مركز أطفيح، وكان في استقباله، عمدة البلد، ومدير المدرسة، وفضيلة إمام جامع القرية، وأمناء الأحزاب، وكبار العائلات، وكثير من اقباط القرية.

وبعد أن أدلى بصوته، رحب به الجميع في جلسة محبة، سادتها روح المودة العميقة، التي تجمع دائمًا بين الأقباط والمسلمين، في شتى المناسبات المختلفة، ودارت أحاديث كثيرة في حب مصر.

 

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