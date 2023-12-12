الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حكاية شعب".. جمال الكشكى: انتخابات الرئاسة أوركسترا بعازفين بارعين

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024، يمثل أوركسترا بعازفين بارعين، معتبره حكاية شعب ذي درجة وعي عالية، ويمثل إدراكا كاملا أن هناك صورة جديدة ومرحلة جديدة في السياسة المصرية.

وأضاف خلال استضافته بشاشة "إكسترا نيوز"، أن الطوابير أمام اللجان تكشف وجود مراحل عمرية مختلفة من شباب وشيوخ ونساء ومتوسطي العمر، مشيرا إلى أنه عاصر استحقاقات رئاسية كثيرة ولم يجد حرصا وتفاصيل للصورة يمكن قراءتها مثل هذه الصورة.

وأكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أن ذلك ليس به أي مبالغة على الإطلاق، مشيرا إلى أن الحراك والتنافس الحزبي انعكسا على اللجان والمشاركة ورغبة المواطنين.

الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت اليوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 

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