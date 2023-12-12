الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بكرسي متحرك.. القبطان ولاء حافظ يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

القبطان ولاء حافظ
القبطان ولاء حافظ عضو هيئة مكتب حماة الوطن بالإسماعيلية

في لفته تدل على الوطنية شارك  القبطان ولاء حافظ عضو هيئة مكتب حماة الوطن بالإسماعيلية، مع الحزب في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

 

وحضر القبطان ولاء حافظ، أمام لجنة فاطمة الزهراء على كرسي متحرك، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات موضحا لهم أهمية المشاركة السياسية ودور الشباب.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

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