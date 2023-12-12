مى كساب تُدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس

أدلت الفنانة مى كساب، قبل قليل، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية فى مدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.