عمر جودة: أسسنا أول مدرسة متخصصة فى تسويق الخدمات المالية بمصر

قال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف الشركة بعد المراجعة ليصبح "egy "AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة، بمثابة شهادة تفوق وريادة تمنح شركة مصر للتأمين على الرغم من الصعوبات والتحديات التى تمر بها الصناعة ليس محليًا فحسب، وإنما عالميًا.

وأضاف جودة، في بيان له اليوم، أن هذا يعد نتاجًا لما تؤمن به شركة مصر للتأمين، وما يعد عقيدة راسخة لدى إدارتها أن الفرصة تخلق من رحم الأزمة، وأن شركة مصر للتأمين برعت على مدار تاريخها الذي شارف على التسعين عامًا في استثمار التحديات والصعوبات وتحويلها لنقاط من القوة وفرص للتميز والتفوق.

وأشار جودة إلى أن ما وصلت إليه الشركة يأتي نتاج الخبرات المتراكمة والكفاءات التى تزخر بها الشركة والاستراتيجية الطموحة البناءة التى تنتهجها الشركة..

وأكد أن رفع التصنيف الائتماني للشركة جاء تأكيدًا على أن شركة مصر للتأمين تعمل كشركة رائدة في مجال التأمين ،ولها تعاملات على نطاق واسع على المستوى الإقليمي، وتتمتع بالعديد من الميزات التنافسية القوية التي أهلتها لذلك التصنيف العالمي، وأنها تتميز بهيكل رأس مال قوى للغاية وفقًا لنموذج رأس المال الخاص بمؤسسة التصنيف العالمية، كما تتميز الشركة بأداء مالى قوى.

وأشار جودة إلى أن هذا التميز جاء نتيجة تبني الشركة استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية لتطوير كل من العنصر البشري والتكنولوجي لتواكب كل المتغيرات والمتطلبات لسوق التأمين اعتمدت فيها على:

تحقيق هدف النمو مع الحفاظ على ربحية الأعمال.

- تقديم مجموعة متميزة من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة في إطار اهتمام الشركة بالتأمين متناهي الصغر وسعيًا لتحقيق الشمول التأميني.

- توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع أكبر المؤسسات في مصر من أجل وصول خدماتها إلى كل المواطنين في إطار المساهمة في امتداد الشمول المالي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة

- تسهم الشركة في تقديم خدمات متعددة في إطار التنمية المستدامة، ومنها على سبيل المثال إنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع قوى عاملة مصر للمساعدة في تطوير التعليم الفني كأول مدرسة متخصصة في تسويق الخدمات المالية في مصر، وتأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل، وتدريبهم بأحدث الطرق والاساليب العلمية المتميزة، سعيًا منها لتحقيق هدف التعليم الجيد.

- تتبنى الشركة سياسة قوية لتمكين المرأة وتسهم في الأنشطة التي تعزز ذلك، إيمانًا منها بأهمية المرأة ودورها في نهضة المجتمع.

ويذكر أن مؤسسة التصنيف فيتش تعد من كبريات مؤسسات التصنيف فى العالم، حيث أنشئت عام 1913 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بتصنيف عدد كبير من المؤسسات المالية فى مصر والعالم. ويعتمد التصنيف فى المؤسسة على عدد من العناصر بعضها كمى والأخر كيفى منها الصناعة، البيئة التشغيلية التى تعمل فيها الشركة، موقع الشركة داخل السوق، القاعدة الرأسمالية، كفاءة وقوة رأس المال، أدائها المالى، استثمارات الشركة، ومدى السيولة فى الأدوات الاستثمارية، فضلًا عن إدارة الأصول والخصوم فيها، كفاية المخصصات، كفاءة عمليات إعادة التأمين للحد من المخاطر والكوارث، نوعية الملكية، الحوكمة وكفاءة الإدارة المسئولة عن التشغيل.