مصر للتأمين تستقبل رئيس الاتحاد الآفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين

في إطار حرص شركة مصر للتأمين على مد أواصر التعاون والعمل المشترك البناء والمثمر، استقبل عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، خالد البادي، رئيس مجلس اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين في أول زيارة له بعد توليه رئاسة الاتحاد، أثناء استضافة الإمارات فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، ومؤمن مختار، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، ومحمد مظهر حمادة، المدير العام لشركة العين الأهلية في الإمارات، وذلك بمقر الشركة.

وقد أعرب جودة عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً على العلاقة القوية والمثمرة بين سوق التأمين المصري والإماراتي، وأن كلاهما من الأسواق العربية الواعدة للتأمين، وعلى الجهود التي تبذل من أجل النهوض بصناعة التأمين العربية وتعظيم الاستفادة من قطاع التأمين ومساهمته في الاقتصاد العربي.

وقد تناولت الزيارة مناقشة العديد من الموضوعات، منها بحث أوجه التعاون المشترك وطرق تدعيمه خلال الفترة المقبلة والتحديات التي تواجه الصناعة، خاصة في مجال إعادة التأمين، والجهود المقترحة للنهوض بصناعة التأمين إقليميًا، بالإضافة إلى تهنئة شركة مصر للتأمين لتوليها إدارة مجمعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين بدءًا من مطلع يناير 2024.

وثمن الدور الذي يقوم به الاتحاد الافروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين منذ نشأته 1964 م والذى يضم حاليًا أكثر من 200 عضو من 52 دولة، تمثل شركات التأمين المصرية العدد الأكبر منها وهو ما يعبر عن أهميتها كدولة مؤسسة تستضيف المقر الدائم للاتحاد منذ إنشائه.

وأكد أن الاتحاد يلعب دورا هاما ومحوريا في دعم أعضائه من خلال التعاون بين الأسواق الأفريقية والآسيوية وتوفير المعلومات والبيانات عن سوق التأمين الإقليمي والعمل على تبادل الخبرات من خلال الندوات والمؤتمرات والزيارات المتبادلة وورش العمل والتقارير عن أسواق التأمين المختلفة، والتعاون من أجل بناء علاقات تجارية بناءة ومثمرة بين الدول الأعضاء خاصة في ظل ما يواجه صناعة التأمين من تحديات تتزايد يوما بعد يوم ومتابعة التطورات والمستجدات والعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات من خلال الاستفادة من الخبرة الجماعية التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد.

وأوضح عمر جودة أن مصر للتأمين تلعب دورا إقليميا هاما ليس الآن وحسب وإنما منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب منذ تسعين عاما.

_ كان لها الفضل في ادخال صناعة التأمين في العديد من البلدان العربية فمارست النشاط التأمينى فى العديد من الدول المجاوره خاصة فى السودان وليبيا وسوريا وبعض دول الخليج فساهمت بذلك فى ادخال تلك الصناعة الرائدة فى العديد من الدول العربية الشقيقه ثم تحولت تلك المكاتب والتوكيلات الى شركات وطنية.

_ تعتبر شركة مصر للتأمين من أولى الشركات العربية والافريقية التى ساهمت في تكوين المجمعة الافروآسيوية لتأمين الطيران في 1989.

_ ساهمت مصر للتأمين كذلك في تكوين المجمعة الافروآسيوية لتأمين البترول.

_ حازت شركت مصر للتأمين على عضوية اللجنة الفنية للصندوق العربي لتأمين أخطار الحروب عن السوق المصري

_ وما زالت تمد مصر للتأمين سوق التأمين بالكفاءات والخبرات من أبنائها بالإضافة الى مساهمتها الفعالة والمؤثرة في نقل خبراتها على المستوي المحلى والإقليمي.