عمر جودة: مصر للتأمين تسعى لخدمة الاقتصاد الوطنى وحمايته

قامت مؤسسة Fitch العالمية بتثبيت تصنيف شركة مصر للتأمين إحدى شركات الشركة القابضة للتأمين عند "egy" AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو أعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرًا لمكانتها فى سوق التأمين المصرى ومركز الشركة المتميز كأكبر شركة تأمين فى السوق وقاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالى المتميز واستراتيجية الاستثمار الرشيدة فيها.

وأكد عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا التصنيف الذي حصلت عليه الشركة يعد بمثابة تأكيد واقرار بريادة شركة مصر للتأمين وتميزها وانعكاسًا لقدرتها على مواجهة كل التحديات وتحويلها الى فرص للنجاح والتميز، وذلك لما تتمتع به شركة مصر للتأمين من سجل حافل من الخبرات والكفاءات التى مكنتها من وضع استراتيجية طموحة قوامها العلم والخبرة تمكنها من قراءة المستقبل وتحدياته فتعد الاستعدادات اللازمة لمواجهة كل التحديات لتظل دائمًا بموقع الريادة والتميز، وأن هذا التصنيف يأتي كشهادة تقدير ووسام لشركة مصر للتأمين.

وأعرب عن سعادته بما تضمنه تقرير مؤسسة فيتش العالمية من أن شركة مصر للتأمين تعمل كشركة رائدة في مجال التأمين ولها تعاملات على نطاق واسع على المستوى الإقليمي وتتمتع بالعديد من الميزات التنافسية القوية التي أهلتها لذلك التصنيف العالمي، بإجمالى أقساط تأمينية بلغت نحو 14 مليار جم، منها نحو 41% من عملياتها التأمينية خارج مصر عن طريق إعادة التأمين الوارد وبأكبر حصة سوقية في سوق تأمين الممتلكات المصري.

وأكد التقرير أن مصر للتأمين تتميز بهيكل رأس مال قوي للغاية وفقا لنموذج رأس المال الخاص بمؤسسة التصنيف العالمية، كما تتميز الشركة بأداء مالى قوى حيث بلغ معدل الخسارة شامل كافة المصروفات 96%، بمعدل متوسط بلغ87 % لآخر 5 سنوات ومتوسط العائد على حقوق المساهمين نحو 13%، وتشكل الأدوات المالية ذات السيولة العالية نحو 40% من إجمالى المحفظة وخاصة الودائع فى مختلف البنوك المصرية، و29% فى أدوات الدخل الثابت و31% فى الأسهم بنهاية يونيو 2023.

وأشار جودة الى أن الإنجازات تأتي ثمرة لما يبذل من جهد وعطاء مستمر يتوج في النهاية بالنجاح والتفرد والريادة فمصر للتأمين تتمتع بتحقيق أعلى معدل أرباح في سوق تأمين الممتلكات واكبر حصة لحقوق المساهمين، بالإضافة إلى الاستثمارات في مجالات عديدة لخدمة الاقتصاد الوطني.

وإن شركة مصر للتأمين تسعى منذ نشأتها لخدمة الاقتصاد الوطني وحمايته وأن دورها لا يتوقف عند تقديم الحماية والأمان فحسب إنما تكرس الشركة جهودها أيضًا لخدمة المجتمع في نواحي عديدة فقد سعت الشركة خلال الفترة الماضية الى رسم وتنفيذ استراتيجية طموحة للتنمية المستدامة من أجل خدمة المجتمع وبناء الإنسان، فكان من ذلك أن نظمت الشركة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة العمل ووزارة التضامن ووزارة البيئة وجمعية سيدات أعمال اسكندرية واتحاد الصناعات ومجلس الأعمال المصري للاستدامة ومنظمة العمل الدولية مؤتمر أولى محادثات الاستدامة تحت عنوان"قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة" إيمانًا منها بأهمية المرأة ودورها في نهضة المجتمع، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الشركة للمرأة بأشكال عديدة سواء داخل الشركة أو خارجها، بدءًا من توفير خصومات لها على وثائق التأمين المختلفة احتفاءً بها يوم عيدها، تدريب ودعم المرأة سواء العاملات بالشركة أو من خلال تدريب طالبات الجامعات المختلفة فتحرص الشركة على أن تحظى الطالبات بنسبة كبيرة من المتدربين من طلبه وطالبات الجامعات وذلك لاصقال خبراتهن بسوق العمل.

هذا وقد قامت الشركة بانشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر (الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) للمساعدة في تطوير التعليم الفني كأول مدرسة متخصصة في تسويق الخدمات المالية في مصر وتأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل وتدريبهم بأحدث الطرق والأساليب العلمية المتميزة، سعيًا منها لتحقيق هدف التعليم الجيد.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين كاحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأكبر شركة تأمين ممتلكات في مصر والشركة الوطنية الرائدة منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب في 1934 حققت وما زالت سلسلة من الإنجازات التى تدل على الكفاءة والخبرة التى تتمتع بها الشركة فقد كانت مصر للتأمين أول شركة تأمين تحصل على شهادة ISO9001:2015 ، وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين في إفريقيا للعام 2015 وجائزة الريادة كأحد أفضل الشركات أداء بالاسواق الإفريقية للعام 2017/2018 من المنظمة الإفريقية للتأمين AIO، كما حصل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في إفريقيا للعام 2023 وحصلت الشركة مؤخرًا على تصنيف محلي AAA.EG لعام 2022/ 2023 من مؤسسة AM best العالمية.