الأنبا يؤانس وكهنة أسيوط يصوتون فى انتخابات الرئاسة بمدرسة النصر المشتركة (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسبما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا يؤانس وكهنة أسيوط يصوتون فى انتخابات الرئاسة فى النصر المشتركة

وأدلى نيافة الأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بأسيوط.

وشارك نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نقادة وقوص، بالماراثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي توجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

كما صوت الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة السيدة زينب بجرجا.

وأدلى الأنبا بسادة، مطران إيبارشية إخميم وساقلتة، وعدد من كهنة الإيبارشية، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الفتح الابتدائية بأخميم.

وأيضا شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، بالماراثون الانتخابي، حيث توجه إلى المدرسة التي توجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

كما شارك نيافة الأنبا إسحق، أسقف طما، في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الأزهار الابتدائية بمدينة طما.

وشارك نيافة الأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان، بإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة أسوان الفنية التجارية المتقدمة.

وأدلى الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، في لجنة مدرسة الأمل بالخارجة.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية، هم:

1- عبدالفتاح السيسي- رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران- رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبدالسند يمامة- رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر- رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).