الانبا مكاريوس يؤدي الواجب الوطني في مدرسة أبناء الثورة الابتدائية (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الانبا مكاريوس يؤدي الواجب الوطني في مدرسة أبناء الثورة الابتدائية

وشارك نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة أبناء الثورة الابتدائية بمدينة المنيا.

وادلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في لجنة الوافدين بمجمع مواقف المحلة الكبرى.

كما أدلى الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة العباسية الفندقية المتقدمة.

وشارك نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة بالإدلاء بصوته في لجنة مدرسة التحرير بميت غمر.

شارك نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة وعدد من كهنة الإيبارشية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب الأزهري بسوهاج.

وأدلى الأنبا بسادة مطران إيبارشية إخميم وساقلتة وعدد من كهنة الإيبارشية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الفتح الابتدائية بإخميم.

كما شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الاحمر، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

شارك نيافة الأنبا إسحق أسقف طما في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الأزهار الابتدائية بمدينة طما.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).