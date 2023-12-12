الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر تدين الهجوم الإرهابى فى باكستان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابى الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا. 

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

كما جددت مصر موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لكافة الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو توفير ملاذ آمن للتنظيمات أو العناصر الإرهابية، مؤكدة على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث.

مصر باكستان الهجوم الإرهابي إقليم خيبر بختونخوا العنف الإرهاب

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