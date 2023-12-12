الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال: بيروت ستواجه نفس مصير غزة إذا قرر حزب الله شن حرب علينا

جريدة الدستور

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلون ليفي، إن بيروت ستواجه نفس مصير غزة إذا قرر "حزب الله" شن حرب علينا، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وفي سياق متصل، فقد أعلن "حزب الله" في لبنان عن ملخص عملياته العسكرية التي قام بها، أمس الإثنين، ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأصدر "حزب الله" 7 بيانات عسكرية تضمّنت 7 عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وجاءت كالتالي:

القطاع الشرقى
1- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلى فى محيط موقع السماقة فى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:35 استهداف موقع البغدادي وتجمّع لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطه بالقذائف المدفعية ‏وإيقاع إصابات مؤكدة.

3- الساعة 20:00 استهداف قوة ‌‏إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستوطنة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة ‌‏مباشرة وسقوط عديدها بين قتيل وجريح.‏

القطاع الغربي
1- الساعة 15:00 استهداف ثكنة ‏برانيت بالقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:00 استهداف موقع الراهب بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:30 استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 17:40 استهداف تجمع مشاة ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ‏(قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتم ‏تحقيق إصابات مباشرة.

حكومة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي بيروت غزة حزب الله حرب القاهرة الإخبارية

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