الأنبا سيداروس يزور المعهد الازهري للقيام بالواجب الوطني (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا سيداروس يزور المعهد الازهري للقيام بالواجب الوطني

شارك نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة المعهد الأزهري بالخصوص.

وأنطلقت مسيرة وطنية بقيادة الأنبا أغاثون -أسقف مغاغة والعدوة، متجهة من ديوان مطرانية مغاغة والعدوة الي اللجنة الانتخابية بمقر مدرسة الثانوية بنين القديمة بحي قليني مغاغة، وبرفقة نيافته الآباء كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس المطرانية، والسكرتارية، والمكرسين والمكرسات، وشعب الكنيسة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما أدلى، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

ورافقه نيافة المطران في هذا العرس الوطني عدد من الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان والراهبات، المتواجدين، بمحافظة الأقصر.

وفي حديث صحفي، أشاد صاحب النيافة، بإقبال المواطنين إلى لجان الإنتخابات. وهذا دليل على وطنية، ووعي الشعب المصري بحقوقه، كما أشاد أيضًا بالمجهود المميز في التنظيم، وحسن الاستقبال.

وفي ذات السياق، دعا الأنبا عمانوئيل جموع الشعب المصري، للمشاركة الفعالة من أجل حاضر، ومستقبل بلدنا الحبيب مصر.

وايضا شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا برسوم، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية ديروط وصنبو، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).