شريف عارف: الانتخابات الرئاسية 2024 تجربة كبيرة ومهمة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تجربة كبيرة ومهمة، وهناك نقاط بارزة لذلك منها حسن الإدارة وتنظيم الانتخابات بصورة عامة، وهذا يحسب للدولة المصرية أمام العالم، وهو قدرتها على إدارة العملية الانتخابية في هذا الاستحقاق المهم.

وأضاف عارف، خلال لقائه عبر قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أنه يحسب للهيئة الوطنية للانتخابات عملية الإجراءات، وحتى الآن لم تصدر أي شكوى رغم الإقبال الكبير والتدافع في بعض المناطق، وهذا دليل على جاهزية الدولة المصرية.

نشهد تجربة ديمقراطية شملت التعددية الحزبية والتنافسية

وأوضح الكاتب الصحفي، أننا نشهد تجربة ديمقراطية شملت التعددية الحزبية والتنافسية في الانتخابات الرئاسية، حيث أننا نرى مرشح واحد مستقل وثلاث مرشحين يمثلون حزبًا له قيمته وقوته في الشارع المصري.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أننا أمام تجربة لم تشهدها مصر على مدى 7 عقود، وهي أن يكون هناك أكثر من مرشح، وأيضًا مرشحين حزبيين قادرين على طرح برامج جديدة، ويقدمون أفكار ورؤى، ولكن ذلك كله يسير تحت مظلة الدولة الوطنية المصرية.