أسقف الوادي الجديد يصوّت في انتخابات الرئاسة بلجنة مدرسة الأمل (صور)
أدلى الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، في لجنة مدرسة الأمل بالخارجة.
هذا وأكد الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، رئيس الطائفة الكلدانية في مصر على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح له: أناشد وأحث جميع أبناء الطائفة الكلدانية، مع كل المؤسسات، والهيئات، التابعة للكنيسة في مصر، بممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفعالية بالانتخابات الرئاسية.
ولفت إلى أن هذا حق ديموقراطي مكتسب، وواجب وطني في هذه المرحلة المفصلية. صوت كل مواطن محسوب، ويساهم بإرساء ركائز الدولة، ومؤسساتها الدستورية.
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