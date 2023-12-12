إقبال كثيف من أهالى بورسعيد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)
حرص أهالي محافظة بورسعيد، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ثالث أيام التصويت في الاستحقاق الدستوري الذي تشهده البلاد.
واصطف الناخبون في طوابير أمام اللجان الانتخابية؛ لدعم الدولة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.
وأقبل المصريون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أن انتخابات الرئاسة 2024 فاقت أي استحقاق انتخابي قبلها.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.
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