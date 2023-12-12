الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسبما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نقادة وقوص، بالماراثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

وقام الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بالتوجه إلى اللجنة الانتخابية للتصويت الانتخابى، مؤكدًا أن المشاركة الانتخابية حق وواجب وطنى يجب علينا كمصريين الالتزام به.

كما قام الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة بأداء واجبه الوطني، وأدلى بصوته في انتخابات الرئاسة.

وقالت الصفحة الرسمية لإيبارشية شبرا الخيمة، في بيان لها: جاء هذا حرصا من نيافته على القيام بهذا الواجب الوطني وحثه الدائم كل أبنائه على المشاركه الإيجابية والمهمة في هذه اللحظة التاريخية للوطن.

بينما شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا أغابيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية دلجا ودير مواس، بالماراثون الانتخابي للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

وأدلى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بمدرسة الشهيد العقيد وليم محمود الصادق، بقسم الزيتون.

رافق غبطته الأب يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).