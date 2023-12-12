عرض أول فى العالم العربى للفيلم القصير البحر الأحمر يبَكى فى مهرجان الجونة السينمائى

يشهد الفيلم الأردني القصير البحر الأحمر يبَكي للمخرج فارس الرجوب عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي (14 - 21 ديسمبر)، إذ ينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في المجموعة 3.



ومن المقرر أن يحصل الفيلم على عرضين الأول يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الساعة 7 مساءً في سي سينما 1، ويُقام العرض الثاني يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 8:30 مساءً في سي سينما 1.

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة



وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نصف شهر المخرجين مسجلًا نفسه كأول فيلم أردني قصير يشارك في المهرجان السينمائي العريق، وانطلق بعد ذلك أوروبيًا حيث شارك في مهرجان ماناكي برازرز السينمائي الدولي في مقدونيا. كما عُرض في كندا في مهرجان السينما الجديدة في مونتريال، ونافس في جائزة الفيلم القصير الألماني.



فيلم البحر الأحمر يَبكي يحكي الفيلم قصة آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى. التقطت بعدسات كاميرا فيلم 16 مم في بلدة ساحرة بجنوب الأردن، تجوب هذه الشخصية الواهنة عبر جماليات الغرب الأمريكي السينمائي ممزوجة بالروح الرومانسية لراعي البقر الخيالي.



الفيلم من إخراج فارس الرجوب ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل، ومونتاج بينيدكت ستريك، ومدير تصوير محمود بالأكحل، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.